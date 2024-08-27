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        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:41
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        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

        Cenaze töreni için merkeze bağlı Bayraktar köyüne getirilen Kılıç'ın (71) Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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