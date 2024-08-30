Bayburt Üniversitesi "sıfır atık" hedefine doğru ilerliyor

BEŞİR KELLECİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, Bayburt Üniversitesince yapılan çalışmalar sayesinde 6 ton atık geri dönüşüme gönderildi.

Projenin üniversitede başarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 6 ay önce Çevre Yönetim Ofisi kuruldu.

Çalışmalar kapsamında akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik geri dönüşümün öneminin anlatıldığı seminerler düzenlendi, kampüse de 3 geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Ayrıca personel odaları ve dersliklere cam, kağıt, plastik ve pillerin ayrıştırılabileceği kutular konuldu.

Uygulamanın başlamasının ardından her ay toplanan yaklaşık bir ton atık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisans verilen firmalara teslim edilerek geri dönüşüme gönderiliyor. - "Sürdürülebilir ekonomi açısından geri dönüşüm çok önemli" Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, üniversitede "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları son dönemde yoğunlaştırdıklarını söyledi. Çalışmaları yürütmek üzere 6 ay önce oluşturdukları Çevre Yönetim Ofisinde uzman personel istihdam ettiklerini belirten Türkmen, "Bu çerçevede altyapıyı olgunlaştırmak ve geri dönüşüm ürünlerini toplamak üzere 3 ayrı istasyon oluşturduk. Bunun dışında bütün çalışanlarımızın ofislerinde ve sınıflardaki bütün çöp kovalarını kaldırdık. Hepsine geri dönüşüm için uygun olan malzemeleri yerleştirdik. Aynı şekilde lojmanlarımızda da geri dönüşümle ilgili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Türkmen, sürdürülebilir ekonomi açısından geri dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Birleşmiş Milletlerde bu konuda Emine Erdoğan'ın temsilciliğinde çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bu çalışmaları şehrimize örnek bir modelle uygulamaya gayret ediyoruz. Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde de oldukça verimli bir dönem geçirdik. 6 ay içerisinde 6 tona yakın malzemeyi geri dönüşüme kazandırdık. Bu bizim için oldukça önemli bir gösterge. Şu anda atıklarımızın yarısını dönüştürebildiğimizi söyleyebilirim. Hedefimiz önümüzdeki akademik yılda yüzde 80-90 oranında atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmak. Geriye kazandırdığımız atıklarla hem çevremizi kurtarmış oluyoruz hem de ekonomimize önemli bir kazanım sağlamış oluyoruz. Sıfır atıkta yüzde 100'e yaklaşan oranda başarıyı önümüzdeki süreçte yakalamayı hedefliyoruz."