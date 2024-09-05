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        Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:42
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        Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda Hasan Kurt (54) idaresindeki 34 BOP 25 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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