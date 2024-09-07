Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

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