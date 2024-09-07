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        Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü

        Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:55
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        Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü
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        Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

        Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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