Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Bayburt-Demirözü kara yolu Mutlu köyü yol ayrımında, Osman Alıcı'nın kullandığı 34 RV 577 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin Güzel (64) idaresindeki 69 AAK 403 plakalı traktör çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü Güzel, Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

        Sağlık durumu ağır olan Güzel, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Bayburt Özel İdare Spor ile Dora Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Bayburt Özel İdare Spor ile Dora Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Memiş'i ziyaret etti
        Milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Memiş'i ziyaret etti
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde göçük: 1 ölü, 3 yaralı
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde göçük: 1 ölü, 3 yaralı
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde kısmı göçük: 1 ölü, 3 yaralı
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde kısmı göçük: 1 ölü, 3 yaralı
        Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü
        Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü
        Fındığı kurutmak için il değiştiriyorlar
        Fındığı kurutmak için il değiştiriyorlar