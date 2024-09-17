Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

Çeşitli programları kapsamında kentte bulunan Güler'i, Valilik önünde Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, Vali Eldivan ile görüştü.

Daha sonra Bayburt Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Güler, partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığında partililere hitap eden Güler, şunları söyledi:

"Bugün burada sizleri dinlemek ve onları yerine getirmek için yapabileceklerimizi, buradaki yetkili kardeşlerimle görüşmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hem Sayın Vekilimiz, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Başkanımız ve diğer görevli kardeşlerimle Bayburt'umuza hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Her Allah'ın günü Bayburt ile ilgili işlere koşturuyoruz. Hepiniz bunlara fazlasıyla layıksınız. Bayburt'umuz fazlasıyla layık. İnşallah sürenin sonunda sizlere, Bayburt'umuza layık hizmetleri yapmış olarak önünüze çıkmayı Allah da bizlere nasip eder."