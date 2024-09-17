Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

        Çeşitli programları kapsamında kentte bulunan Güler'i, Valilik önünde Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, Vali Eldivan ile görüştü.

        Daha sonra Bayburt Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Güler, partililerle bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığında partililere hitap eden Güler, şunları söyledi:

        "Bugün burada sizleri dinlemek ve onları yerine getirmek için yapabileceklerimizi, buradaki yetkili kardeşlerimle görüşmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hem Sayın Vekilimiz, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Başkanımız ve diğer görevli kardeşlerimle Bayburt'umuza hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Her Allah'ın günü Bayburt ile ilgili işlere koşturuyoruz. Hepiniz bunlara fazlasıyla layıksınız. Bayburt'umuz fazlasıyla layık. İnşallah sürenin sonunda sizlere, Bayburt'umuza layık hizmetleri yapmış olarak önünüze çıkmayı Allah da bizlere nasip eder."

        Bakan Güler, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Bir restoranda çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir törende övgüyle bahsetmesinin ardından Bayburt dönerinin ünlendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta "Özel öğrenciler" ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Bayburt'ta "Özel öğrenciler" ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
        Çocukluk anılarının geçtiği tarihi okul binasını restore ettirdi
        Çocukluk anılarının geçtiği tarihi okul binasını restore ettirdi
        Bayburt'ta hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bayburt'ta hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bayburt Özel İdare Spor ile Dora Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Bayburt Özel İdare Spor ile Dora Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Memiş'i ziyaret etti
        Milli güreşçi Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Memiş'i ziyaret etti
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde göçük: 1 ölü, 3 yaralı
        Bayburt'ta yapım aşamasındaki tünelde göçük: 1 ölü, 3 yaralı