Bayburt'ta 5 bin dekar alanda üretimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı

Bayburt'ta 5 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen silajlık mısırın hasadı yapılıyor.

Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır, son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu.

Kentte mısırların sağanaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf edip hasat yapan çiftçiler, dekar başına yaklaşık 6 ton verim bekliyor.

Demirözü ilçesinde silajlık mısır hasadı yapan üreticileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, kentte tarımsal üretimin genellikle hububat ve yem bitkileri üzerine olduğunu, son yıllarda sulama imkanlarının gelişmesiyle ürün deseninin çeşitlendiğini söyledi.

Kentin özellikle yem bitkisi anlamında Karadeniz'in yem deposu konumunda olduğunu vurgulayan Ersen, "İlimiz Karadeniz sahil kesimine yakınlığıyla beraber ciddi anlamda yem bitkisi üretiminde artış oldu. İlimizde kaba yemle birlikte bunun devamına özellikle son yıllarda mısır ekleyerek kaba yem üretim kalitesini artırmış olduk. Dolayısıyla kendi ürünümüzün fazlasını çevre illere satıyoruz." diye konuştu. Ersen, özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların yoğun ihtiyaç duyduğu silajlık mısırın son yıllarda çiftçilerin gözdesi olmaya devam ettiğini aktardı.