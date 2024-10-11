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        Bayburt'ta "Tütünsüz Kurum Projesi"yle açık alanda da pasif içiciliğin önüne geçiliyor

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde uygulanan "Tütünsüz Kurum Projesi"yle hem pasif içiciliğin önüne geçiliyor hem de bağımlılıktan kurtulmak isteyenler destekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:55
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        Bayburt'ta "Tütünsüz Kurum Projesi"yle açık alanda da pasif içiciliğin önüne geçiliyor
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde uygulanan "Tütünsüz Kurum Projesi"yle hem pasif içiciliğin önüne geçiliyor hem de bağımlılıktan kurtulmak isteyenler destekleniyor.

        Demirözü Kaymakamlığınca ilçedeki kurumlarda çalışanları pasif içiciliğin zararlarından korumak, sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak ve yeni kullanıcılar olmasını engelleyerek bilinç düzeyi yüksek kurumlar oluşturmak amacıyla, Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay iş birliğinde "Tütünsüz Kurum Projesi" uygulanıyor.

        İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında 10 ay önce uygulamaya konulan proje kapsamında, kurum sınırları içerisinde açık ve kapalı alanlara afiş ve uyarı levhaları asıldı, personele eğitim verildi.

        Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, AA muhabirine, Anayasa'nın 56'ncı maddesinde yer alan "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" hükmünden yola çıkarak projeyi uygulamaya başladıklarını söyledi.

        Proje kapsamında uygulama yapılan kurumda kapalı ve açık alan gözetmeksizin tütün kullanımının yasaklandığını belirten Şahin, "Bu bağlamda zaten kapalı alanda tütün mamulleri kullanımı yasak. Kurum sınırları içerisindeki açık alanda pasif içiciliğin zararlarından vatandaşlarımızı ve diğer sigara kullanmayan personelimizi korumak adına böyle bir uygulamaya gittik." dedi.

        Şahin, projenin İlçe Jandarma Komutanlığında 10 aydır uygulandığını ve personelin sigara kullanımını bırakmaları noktasında da başarı sağladıklarını aktardı.

        Projenin diğer kurumlara da örnek olması adına anlamlı olduğunu vurgulayan Şahin, "Burada sigara kullanmayan personelimizi korumanın yanı sıra bırakmak isteyenler için de ödüllendirme mekanizmamız var. İdari izin veriyoruz, başarı belgesi kapsamında ödüllendiriyoruz. Tütünsüz kurum sertifikası düzenliyoruz." diye konuştu.

        Şahin, projenin ilçede farkındalık oluşturacağına inandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kurumsal manada bu projeye adım atarak ilçede ses getirdik diyebiliriz. Dolayısıyla esnafımız da en azından bizim hassasiyetimizi gözeterek, vatandaşlarımızın da aynı şekilde kurumsal manada bu işe ön ayak olduğumuzu görerek kapalı alanlarda, çay ocaklarında bu kurala uyduklarını gözlemledik. İlçemizde kapalı alanlarda tütün kullanımımız şu anda azalmış durumda, onu gözlemliyoruz."

        Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Pınar İspirli Ünalan da proje kapsamında Yeşilay'la eğitim ve seminerler düzenlediklerini anlattı.

        Yapılan anketle projenin uygulandığı kurumun tütün kullanım profilinin de ortaya çıkarıldığına işaret eden Ünalan, şöyle devam etti:

        "Profilin çıkarılmasının ardından, ilçe hastanemizdeki sigara bırakma polikliniğinde bırakmak isteyenler için tedavi sürecimiz başladı. 4 kişi sigara kullanmayı bıraktı. 3 kişinin de şu anda tedavi süreci devam ediyor. Projenin amacı hem bağımlı bireyleri hem de çevresini tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden koruyabilmek. Biz bu projeyi amacına uygun bir şekilde tamamlamayı istiyoruz. Ülke geneline yaygınlaşarak da bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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