Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolu Yolaltı köyü kavşağında, A.A. (60) idaresindeki 69 AG 695 plakalı cip ile O.K'nin (25) kullandığı 06 GSG 89 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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