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        Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:01
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        Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolu Yolaltı köyü kavşağında, A.A. (60) idaresindeki 69 AG 695 plakalı cip ile O.K'nin (25) kullandığı 06 GSG 89 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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