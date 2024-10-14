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        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan bestenin prömiyeri yapıldı

        Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan "Uzaklar-Bozkırın Yankısı" adlı bestenin prömiyeri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:59
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        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan bestenin prömiyeri yapıldı
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        Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan "Uzaklar-Bozkırın Yankısı" adlı bestenin prömiyeri gerçekleştirildi.

        Besteci, piyanist ve akademisyen Prof. Dr. Evrim Demirel, müzedeki deneyimlerini notalara dökerek "Uzaklar" adını verdiği eseri besteledi.

        Demirel'in bestesi, "Bir Konser-Bir Müze" etkinlikleri kapsamında piyanist Gülru Ensari ve keman sanatçısı Prof. Dr. Sevil Ulucan tarafından müzede yorumlandı.

        Prof. Dr. Demirel, gazetecilere, temmuz ayında müzeye davet edildiğini, bir hafta boyunca müze çevresinde bölgeyle ilgili çeşitli deneyimler edindiğini anlattı.

        Bölgede geçirdiği sürede müzeye dair iş yapma teklifine alıştığını belirten Demirel, yaşadığı atmosferin bir yansımasını, edindiği izlenimleri ürettiğini dile getirdi.

        Demirel, müzede inanılmaz bir dinginlikle karşılaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sanki zaman durmuş, hiçbir şey hareket etmiyor gibi dinginlik var. Büyük geniş alanlar, yaylalar, dağlar ve zamanın yavaş ilerlediği dingin bir atmosfer var. İkincisi de Kenan Bey sayesinde gördüğüm sanki bu dinginlik bir enerjiye dönüşüyor ve bölgenin halaylarıyla birlikte patlıyor, adeta bir volkanik patlama gibi. Orada da tam tersi bir enerji patlaması var. Bu iki tezat durumu müzikte bir araya getirdim. İsmine de Uzaklar koydum."

        Müzenin danışma kurulu üyesi Serhan Bali de yaptıkları toplantılarda, müze için bir eser kazandırılması teklifinin gündeme geldiğini söyledi.

        Bunun için Evrim Demirel isminin sıcak karşılandığını aktaran Bali, "Herkes destek verdi ve Evrim'le böyle bir işbirliği içerisine girdik. Kenan Bey de her projede olduğu gibi buna da destek verdi. Kendisi çok sanatsever, müziksever bir insan. Zaten onun bu yönü olmasaydı biz bu projeleri gerçekleştiremezdik. Bu proje burada ilk kez yapılıyor. Evrim de hemen teklifimi kabul etti. Buraya geldi ve onunla çok keyifli bir müze turu yaptık. Çok farklı güzel deneyimler yaşattık. Sonunda böyle güzel bir eser ortaya çıktı." diye konuştu.

        - Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

        İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 2013'te kurduğu kültür evi, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

        Envanterindeki eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini, kültürel derinliğini anlatan müze, Türkiye'nin ve köy kültürünün tanıtımına sunduğu katkıdan dolayı Aralık 2021'de Türkiye Tanıtma Platformundan "Kültür ve Turizm Elçisi Beratı" ile "Turizm ve Tanıtma Ödülü"nü aldı.

        Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"nü kazanan müze, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2022 Özel Ödülü'ne layık görüldü.

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        Galeri

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