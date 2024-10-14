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        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi

        Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:17
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        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi
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        Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.A'nın Trabzon'dan temin ettiği silahları Bayburt'un Demirözü ilçesinde satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Şüpheliye ait kamyonette arama yapan ekipler, 3 tabanca, tüfek, 3 şarjör, 18 fişek ve 165 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.A, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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