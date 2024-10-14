Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.A'nın Trabzon'dan temin ettiği silahları Bayburt'un Demirözü ilçesinde satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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