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        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bayburt 'ta hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:43
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        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bayburt 'ta hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 ayrı suç kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası olan F.T'nin Trabzon'un Of ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Takip sonucunda F.T'nin bulunduğu aracı Araklı ilçesinde durduran ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        F.T, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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