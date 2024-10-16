Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 ayrı suç kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası olan F.T'nin Trabzon'un Of ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

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