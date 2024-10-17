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        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

        Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:05
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        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
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        Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içerisinde muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik saha çalışması yaptı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen araç ve iş yerleri kontrollerinde 10 bin boş makaron ile 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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