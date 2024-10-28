Bayburt'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen hafta başlayan şeker pancarı hasadı devam ediyor.

İlçede yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Çiftetaş köyünde çiftçilerle bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, bu yıl bölgede yoğun bir şekilde şeker pancarı ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl havaların iyi gittiğini ve yüksek rekolte beklediklerini belirten Eldivan, "Sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde." dedi.