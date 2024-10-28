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        Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:22
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        Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Memiş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde aziz Türk milletinin cephede ve cephe gerisinde çok büyük mücadeleler vererek kazandığı Türk istiklalinin, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile taçlandırıldığını belirtti.

        Binlerce yıllık tarihi geçmişi ve devlet tecrübesi olan millet için Cumhuriyetin ilanının kökü derinlerde ve gözü gelecekte yeni bir başlangıç demek olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin ilanı milletimize yeni ufuklar açmış, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesi birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın kanıtı ve ifadesi olmuştur. Hiç şüphe yok ki bizlere düşen istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmaktır. Bunun içinde milletimizin her bir ferdi bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahiptir."

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