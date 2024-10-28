Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde aziz Türk milletinin cephede ve cephe gerisinde çok büyük mücadeleler vererek kazandığı Türk istiklalinin, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile taçlandırıldığını belirtti.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi ve devlet tecrübesi olan millet için Cumhuriyetin ilanının kökü derinlerde ve gözü gelecekte yeni bir başlangıç demek olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti: