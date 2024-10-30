Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü

Kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı yaylalar, gelecek ilkbahara kadar boşaldı.

İlkbaharda koyun ve inekleri ile yaylalara çıkan vatandaşlar, yılın bu döneminde ise Bayburt ve Trabzon'daki köylerine döndü.

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