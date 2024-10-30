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        Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü

        Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:45
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        Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü
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        Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.

        Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları zirvesinde bulunan yaylalarda, mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

        İlkbaharda koyun ve inekleri ile yaylalara çıkan vatandaşlar, yılın bu döneminde ise Bayburt ve Trabzon'daki köylerine döndü.

        Kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı yaylalar, gelecek ilkbahara kadar boşaldı.

        Karla kaplanan 3 bin rakımlı yaylalar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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