Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü
Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.
Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.
Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları zirvesinde bulunan yaylalarda, mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.
İlkbaharda koyun ve inekleri ile yaylalara çıkan vatandaşlar, yılın bu döneminde ise Bayburt ve Trabzon'daki köylerine döndü.
Kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı yaylalar, gelecek ilkbahara kadar boşaldı.
Karla kaplanan 3 bin rakımlı yaylalar dronla görüntülendi.
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