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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:35
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:BayburtGenç Osman

        Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Emrah Ünal

        Bayburt Özel İdare Spor: Burak Karabacak, Enes Eliaçık, Köksal Ayaydın, Ali Burak Atmaca, Alpay Cin (Dk. 70 Cihan Aydın), Doğukan Delimehmet (Dk. 100 Mehmet Durgut), Yasin Ayan (Dk. 91 Ömer Memiş), Mehmet Aygün, Mete Tınmaz (Dk. 109 Onur Şahin), Muhammed Semih Çiçek (Dk. 55 Mikail Albayrak), Hüseyin Yıldız

        Samsunspor: Halil Yeral, Gomes Nanu, Tait (Dk. 119 Mehmet Ali Kablan), Dimata, Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Emre Köroğlu), Laura, (Dk. 66 Ali Tarkan), Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Berat Efe Eser), Bedirhan Çetin (Dk. 91 Kerem Fidan)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Mete Tınmaz, Dk. 86 Mehmet Aygün (Bayburt Özel İdare Spor), Dk. 72 Bedirhan Çetin, Dk. 74 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Ali Tarkan (Samsunspor)

        BAYBURT

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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