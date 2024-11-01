Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta 11,78 gram esrar ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta 11,78 gram esrar ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

        Araçta ve içindeki iki kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 11,78 gram esrar ile 14 sentetik ecza ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü
        Bayburt'ta yaylalar havanın soğumasıyla sessizliğe büründü
        Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bayburt Belediye Başkanı Memiş'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bayburt'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
        Bayburt'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
        Bayburt'ta sonbaharın renkleri ve kar aynı karede buluştu
        Bayburt'ta sonbaharın renkleri ve kar aynı karede buluştu
        Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor