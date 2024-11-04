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        Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

        Bayburt'ta üniversite öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:22
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        Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
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        Bayburt'ta üniversite öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsündeki öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.

        Üniversitede stant kuran ekipler, öğrencilere el broşürleri dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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