Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsündeki öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.