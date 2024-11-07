Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta araçta yapılan aramada 31,99 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta araçta yapılan aramada 31,99 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, üç parça halinde 31,99 gram esrar ve öğütücüye el konuldu.

        Araçtaki yabancı uyruklu iki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Bayburt'ta güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Bayburt'ta kuşburnu hasadı başladı
        Bayburt'ta kuşburnu hasadı başladı
        Karadenizli göçerlerin bir ay süren zorlu dönüş yolculuğu başladı
        Karadenizli göçerlerin bir ay süren zorlu dönüş yolculuğu başladı
        Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
        Bayburt'ta öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası