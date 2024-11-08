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        Bayburt'ta tipi ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oldu

        Bayburt'ta yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:11
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        Bayburt'ta tipi ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Bayburt'ta yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava sebebiyle zaman zaman tipi ve buzlanma meydana geldi.

        Sürücüler, Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesine ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde oluşan buzlanmada zor anlar yaşadı.

        Buzlanma nedeniyle yolda kayan tır, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.

        Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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