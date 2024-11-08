Bayburt'ta tipi ve buzlanma ulaşımda aksamaya neden oldu

Sürücüler, Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesine ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde oluşan buzlanmada zor anlar yaşadı.

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