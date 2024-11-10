Yayladaki evinin önüne gelen tikliyi etle besledi

Bayburt'ta bir kişi, yayladaki evinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.

Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası'nda evi bulunan Muzaffer Hacıahmetoğlu, civarda gezinen tilkiyi gördü.

Hacıahmetoğlu, çevrede yiyecek arayan hayvanı içinde pişmiş et bulunan kabı göstererek çağırdı. Tilki, Hacıahmetoğlu'nun yanına yaklaşarak eliyle uzattığı eti yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Hacıahmetoğlu'nun yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Muzaffer Hacıahmetoğlu, AA muhabirine, yaylacılar tarafından zaman zaman beslenen tilkinin insanlardan kaçmadığını söyledi.

Yaylacıların çoğunun köylere döndüğünü anlatan 60 yaşındaki Hacıahmetoğlu, "Ben hayvancılık yapmıyorum, sevdiğim için burada duruyorum. Hayvanları olanlar ise köylere döndü. Tilki, 13 tavuğumu yedi bu sene. Oğlak kesmiştim, onu pişirdim, kapıya gelince tilkiye de verdik. Allah'ın yarattığı hayvan, onlar da aç kalmasın." dedi.