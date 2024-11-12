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        Bayburt'ta sis etkili oldu

        Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:37
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        Bayburt'ta sis etkili oldu
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        Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kentte günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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