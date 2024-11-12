Bayburt'ta sis etkili oldu
Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Bayburt kent merkezinin bazı noktaları ile Aydıntepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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