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        Bayburt'ta hayvanların su ihtiyacını gidermek için besicilere 1200 sıvat dağıtıldı

        Bayburt'ta hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla besicilere 1200 sıvat dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:46
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        Bayburt'ta hayvanların su ihtiyacını gidermek için besicilere 1200 sıvat dağıtıldı
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        Bayburt'ta hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla besicilere 1200 sıvat dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayburt Valiliğince kentte tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, köylerde kullanılmak üzere muhtarlara Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 1200 sıvat teslim edildi.

        Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

        Hayvancılık yapan vatandaşlara destek vermek istediklerini belirten Eldivan, "DOKAP projesi kapsamında finanse edilen 5 milyon 500 bin lira bütçeli şu anda gerek Aydıntepe gerek Demirözü ilçeleri ile Bayburt merkezde 193 köy ve mahallemizde aşılanan hayvanlarda dikkate alınarak 1200 sıvat dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır." dedi.

        Önceliklerinin hayvancılıktaki verimin artırılması üzerine olduğunu ifade eden Eldivan, gerek DOKAP gerekse İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak desteklerin devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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