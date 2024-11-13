Bayburt'ta hayvanların su ihtiyacını gidermek için besicilere 1200 sıvat dağıtıldı

Bayburt'ta hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla besicilere 1200 sıvat dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayburt Valiliğince kentte tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, köylerde kullanılmak üzere muhtarlara Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 1200 sıvat teslim edildi.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi. Hayvancılık yapan vatandaşlara destek vermek istediklerini belirten Eldivan, "DOKAP projesi kapsamında finanse edilen 5 milyon 500 bin lira bütçeli şu anda gerek Aydıntepe gerek Demirözü ilçeleri ile Bayburt merkezde 193 köy ve mahallemizde aşılanan hayvanlarda dikkate alınarak 1200 sıvat dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır." dedi.