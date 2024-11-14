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        Bayburt'ta tarihi eser niteliğinde objeler ile 3 bin 72 sikke ele geçirildi

        Bayburt merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:40
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        Bayburt'ta tarihi eser niteliğinde objeler ile 3 bin 72 sikke ele geçirildi
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        Bayburt merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik ilişkin soruşturma yürütüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt ve çevre illerin yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının da yurt dışına çıkarılma hazırlığının yapıldığını tespit etti.

        Ekipler, 14 ilde eş zamanlı olarak 21 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada, 3 bin 72 Osmanlı dönemine ait sikke, 178 Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin yaklaşık 6 milyon avroya satmaya çalıştıkları tespit edilen tablo ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 19'u jandarmadaki ifadelerinin ardından, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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