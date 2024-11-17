Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Atık taşlardan tarihi yapıların minyatürünü yapıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan Ramazan Gülsüm, evinin bitişiğine kurduğu 10 metrekarelik atölyede inşaat atığı taşlardan kentin tarihi mekanlarının minyatürünü tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık taşlardan tarihi yapıların minyatürünü yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan Ramazan Gülsüm, evinin bitişiğine kurduğu 10 metrekarelik atölyede inşaat atığı taşlardan kentin tarihi mekanlarının minyatürünü tasarlıyor.

        Galer Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Gülsüm, çocuk yaşlardan itibaren babasıyla gittiği gurbette yıllarca taş işçisi olarak çalıştı.

        Ülke genelinde birçok çok cami, köprü ve çeşme gibi yapıların hem restorasyonunda hem de yapımında görev alan Gülsüm, Bayburt Belediyesinin taş ve marangoz atölyesinde de 12 yıl görev yaptı.

        Geçen yıl emekli olduktan sonra zamanını değerlendirmek isteyen Gülsüm, evinin bitişiğine atölye kurdu.

        Gülsüm, atıl durumdaki Bayburt taşını toplayarak kentin simgelerinden Tarihi Saat Kulesi, Bayburt Kalesi, Ulu Cami, Şehit Osman Türbesi gibi yapıların minyatürünü hazırlıyor.

        Çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle taşlara şekil veren Gülsüm, Bayburt'un yanı sıra yoğun talep dolayısıyla çevre illerdeki bazı tarihi yapıların da minyatürünü üretiyor.

        - "Hedefim, tüm illerin simge yapılarının minyatürünü Bayburt taşından yaparak sergilemek"

        Ramazan Gülsüm, AA muhabirine, 15 yaşında babasının yanında başladığı taş işçiliğinde zamanla ustalaştığını söyledi.

        En son Bayburt Belediyesinin taş ve marangoz atölyesinde çalıştığını dile getiren Gülsüm, kente gelen misafirlere burada ürettiği minyatürlerin hediye edildiğini belirtti.

        Emekli olduktan sonra atölye kurduğunu ifade eden Gülsüm, "Bayburt'un tarihi simgelerini atık taşlarla canlandırmaya çalışıyorum. Şu anda Bayburt'ta resmi dairelerde ya da iş yerlerinde genellikle benim yaptığım minyatürlerden görebilirsiniz. Eskiden çok talep olmuyordu ama şu anda çok fazla talep var. Bazen yetiştiremediğim siparişler oluyor." dedi.

        Birçok tarihi yapının minyatürünü hazırlayabildiğini dile getiren Gülsüm, "Hedefim, tüm illerin tarihi simge yapılarının minyatürünü Bayburt taşından yaparak sergilemek. İnşallah ömrüm yeterse bunu düşünüyorum. Eskiden saat kulesini üç günde yaparken, şimdi rahatlıkla günde birkaç tane yapabiliyorum ama cami yapmak en az bir haftamı alıyor." diye konuştu.

        - "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum"

        Gülsüm, çocukluktan beri aşina olduğu için taşı kolay işleyebildiğini ancak bunun için sabır gerektiğini vurguladı.

        Taş oymacılığının dikkat gerektiren bir iş olduğunu anlatan Gülsüm, şunları kaydetti:

        "Bunu yapacak kişinin kendini vermesi lazım. Gençlerin kahve köşelerinde vakit geçirmesinden ziyade böyle şeylerle uğraşıp evlerine ekmek götürmesini isterim. Bayburt taşı yumuşak bir taş, dolayısıyla işlemesi de kolay oluyor. Sökülmüş yapıların atık taşlarından alıp makineyle kesip en son bu hale getiriyorum."

        Gülsüm, çalıştığı zaman huzurlu olduğuna işaret ederek, "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir yapıyı tamamladığım zaman, bir ürün ortaya çıktığı zaman bana çok büyük mutluluk veriyor. Çok zevkli bir iş, zaten hevesim olmasa yapamazdım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Netanyahu’nun evine saldırı
        Netanyahu’nun evine saldırı
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Picasso'ya ait olduğunu öne sürüp, 6 milyon avro değer biçtikleri tabloyla...
        Picasso'ya ait olduğunu öne sürüp, 6 milyon avro değer biçtikleri tabloyla...
        Bayburt'ta tarihi eser niteliğinde objeler ile 3 bin 72 sikke ele geçirildi
        Bayburt'ta tarihi eser niteliğinde objeler ile 3 bin 72 sikke ele geçirildi
        Bayburt'ta hayvanların su ihtiyacını gidermek için besicilere 1200 sıvat da...
        Bayburt'ta hayvanların su ihtiyacını gidermek için besicilere 1200 sıvat da...
        Bayburt'ta sis etkili oldu
        Bayburt'ta sis etkili oldu
        Yayladaki evinin önüne gelen tikliyi etle besledi
        Yayladaki evinin önüne gelen tikliyi etle besledi