Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

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