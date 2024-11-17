Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Yoğun kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.
Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden kent merkezine gelirken kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten Ahmet Bozo, bölgedeki bir iş makinesi yardımıyla kara saplanan araçlarını çıkardıklarını söyledi.
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