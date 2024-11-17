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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:52
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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

        Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yoğun kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.

        Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden kent merkezine gelirken kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten Ahmet Bozo, bölgedeki bir iş makinesi yardımıyla kara saplanan araçlarını çıkardıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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