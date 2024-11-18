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        Bayburt'ta sıfır atık belgesi hak eden okullar ödüllendirildi

        Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünce çevreye duyarlı projeleriyle öne çıkan okullara "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:20
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        Bayburt'ta sıfır atık belgesi hak eden okullar ödüllendirildi
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        Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünce çevreye duyarlı projeleriyle öne çıkan okullara "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

        Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende, Milli Eğitim Bakanlığının çevre ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sıfır atık bilincini teşvik eden çalışmalara katkıda bulunan okullara belgeleri takdim edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, burada yaptığı konuşmada, okulların çevre bilincini yaymadaki rolüne dikkati çekerek, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinin gelecek için büyük önem taşıdığını belirtti.

        Okullarda çevreye katkı sağlayacak çalışmaların süreceğini ifade eden Güney, Bayburt'taki eğitim kurumlarının çevresel farkındalık konusundaki liderliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri

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