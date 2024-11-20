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        Bayburt'ta vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Bayburt'ta polis, öğrenci ve vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:04
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        Bayburt'ta vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Bayburt'ta polis, öğrenci ve vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 60'ı öğrenci 140 kişiye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi aktardı.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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