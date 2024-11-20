Bayburt'ta vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi

Ekipler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 60'ı öğrenci 140 kişiye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi aktardı.

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