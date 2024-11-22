Köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ç.T'nin de çeşitli yollarla alıcılar için IBAN bilgisi ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.

İ.A'nın, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullanarak sosyal medya hesaplarından köpek satışı ilanı verdiği, paranın banka hesaplarına aktarılmasının ardından da alıcılarla irtibatı kestiği öne sürüldü.

Ekipler, şüpheliler İ.A. ve Ç.T'yi İstanbul ve İzmir'deki adreslerinde gözaltına aldı.

İnternetten köpek satışı ilanı vererek Bayburt'un da aralarında bulunduğu 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.