Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Memiş, mesajında, bir toplumun kültürel, sosyal, ahlaki ve bilimsel yönlerden gelişmesinde şüphesiz en büyük payın aileden sonra öğretmenlerde olduğunu belirtti.

Bunun için bireye yönelik gerçekleşen eğitimin, aileyi, yakın çevreyi ve son olarak toplumu etkileyerek kültürel ve sosyal yaşantı ile birlikte birçok insani yöne de etki ettiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Bunun içindir ki rehberlikleriyle genç nesillerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, sevgi ve şefkatle vazifelerini fedakarca icra eden, anne ve babamız kadar değer verdiğimiz özel insanlardır. Öğretmenlerimiz binlerce yılda oluşturduğumuz medeniyetimizin mayasında da son derece önemli bir yere sahiptir çünkü şanlı tarihimizi yazanları yetiştirenler öğretmenlerimizdir. Öğretmenler sadece öğreten değil, nesillerimize yol gösterenlerdir. Bunun içindir ki gönüllerini dolduran meslek aşkıyla, bedeli hiçbir karşılıkla ödenemeyecek saygın ve özel bu mesleği icra eden, yurdumuzun dört bir yanında her şartta fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin ortaya koydukları gayret ve çabalar takdire şayandır. Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."