Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

Anne ve bebek sağlığını korumanın önemi vurgulanan eğitimde, anne adaylarının normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının sürece daha etkin katılımının sağlanması amaçlandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, anne adayı personele psikolog, sosyal çalışmacı ve gebe okulu çalışanları tarafından eğitim verildi.

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