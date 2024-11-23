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        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

        Bayburt Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:02
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        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
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        Bayburt Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgi verildi.

        Normal Doğum Eylem Planı tanıtım etkinlikleri kapsamında, "Eğitim Kurumda Sağlık Çalışanlarında Başlar" temalı program düzenlendi.

        Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, anne adayı personele psikolog, sosyal çalışmacı ve gebe okulu çalışanları tarafından eğitim verildi.

        Anne ve bebek sağlığını korumanın önemi vurgulanan eğitimde, anne adaylarının normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının sürece daha etkin katılımının sağlanması amaçlandı.

        Eğitimi tamamlayan personele, katılım belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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