Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz

        Bayburt'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulu öğretmenine sürpriz yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulu öğretmenine sürpriz yapıldı.

        Çiğdemtepe Araskargo İlkokulu'ndaki öğrenciler, öğretmen Özlem Kahraman'a kutlama programı hazırlamak için 112'yi arayarak jandarma ekiplerinden destek istedi.

        Bu isteğe kayıtsız kalmayan ekipler, öğrencilerle ders öncesi tahtaya çiçek resmi çizerek "öğretmenim bahçedeyiz" notu yazdı.

        Heyecanla bahçeye çıkan Kahraman, kendisini çiçekler ve pankartla karşılayan 8 öğrencisine sarıldı.

        Okulun tek öğretmeni Kahraman, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendiri...
        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendiri...
        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
        Köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
        Bayburt'ta vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Bayburt'ta vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Bayburt'ta sıfır atık belgesi hak eden okullar ödüllendirildi
        Bayburt'ta sıfır atık belgesi hak eden okullar ödüllendirildi