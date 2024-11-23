Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz

Okulun tek öğretmeni Kahraman, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Heyecanla bahçeye çıkan Kahraman, kendisini çiçekler ve pankartla karşılayan 8 öğrencisine sarıldı.

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