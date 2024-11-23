Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz
Bayburt'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulu öğretmenine sürpriz yapıldı.
Bayburt'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulu öğretmenine sürpriz yapıldı.
Çiğdemtepe Araskargo İlkokulu'ndaki öğrenciler, öğretmen Özlem Kahraman'a kutlama programı hazırlamak için 112'yi arayarak jandarma ekiplerinden destek istedi.
Bu isteğe kayıtsız kalmayan ekipler, öğrencilerle ders öncesi tahtaya çiçek resmi çizerek "öğretmenim bahçedeyiz" notu yazdı.
Heyecanla bahçeye çıkan Kahraman, kendisini çiçekler ve pankartla karşılayan 8 öğrencisine sarıldı.
Okulun tek öğretmeni Kahraman, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.
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