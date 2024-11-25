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        Bayburt-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Bayburt'tan Gümüşhane istikametine doğru yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 01:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 02:34
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        Bayburt-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Bayburt'tan Gümüşhane istikametine doğru yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentte sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkisi ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

        Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

        AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

        Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, hastane kavşağı mevkisinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

        Türk Kızılay Erzurum Afet Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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