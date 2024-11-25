Bayburt-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkisi ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

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