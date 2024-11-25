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        Bayburt'ta karla mücadele için kriz masası oluşturuldu

        Bayburt'ta yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:00
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        Bayburt'ta karla mücadele için kriz masası oluşturuldu
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        Bayburt'ta yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında oluşturulan kriz masası toplantısının Valilik makamında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınacak tedbirler, yol durumları ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yolların açık tutulması ve acil durumlara müdahale için ekiplerimiz görev başındadır. İlimizde dün itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı bugün saat 15.00'e kadar sürecek olup aralıklı kar yağışı 21.00'e kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarımız tamamlanana kadar zorunlu ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamalarını, özellikle araçlarını trafiğe çıkarmamalarını ve yalnızca acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmelerini rica ederiz."

        Öte yandan iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde trafikte aksamalar yaşanıyor.

        Araçların kar altında kaldığı kentte bir otoparkın giriş çatısı da kar nedeniyle çöktü.

        Aydıntepe ilçesinde de kar yağışı sırasında dışarıda bulunan 200 küçükbaş hayvanın öldüğü öğrenildi.

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