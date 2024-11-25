Bayburt'ta karla mücadele için kriz masası oluşturuldu

Bayburt'ta yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında oluşturulan kriz masası toplantısının Valilik makamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınacak tedbirler, yol durumları ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolların açık tutulması ve acil durumlara müdahale için ekiplerimiz görev başındadır. İlimizde dün itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı bugün saat 15.00'e kadar sürecek olup aralıklı kar yağışı 21.00'e kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarımız tamamlanana kadar zorunlu ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamalarını, özellikle araçlarını trafiğe çıkarmamalarını ve yalnızca acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmelerini rica ederiz."