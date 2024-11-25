Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta eğitime 1 gün daha ara verildi

        Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta eğitime 1 gün daha ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta karla mücadele için kriz masası oluşturuldu
        Bayburt'ta karla mücadele için kriz masası oluşturuldu
        Bayburt-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bayburt-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz
        Bayburt'ta jandarma ve öğrencilerden öğretmene sürpriz
        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendiri...
        Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendiri...
        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı