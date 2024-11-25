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        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Bayburt'ta bir haftada düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:42
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        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Bayburt'ta bir haftada düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir haftada 2 operasyon gerçekleştirdi.

        Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 3 kişi de serbest bırakıldı.

        Yakalanan 11 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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