Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Bayburt'ta bir haftada düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bayburt'ta bir haftada düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir haftada 2 operasyon gerçekleştirdi.
Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 3 kişi de serbest bırakıldı.
Yakalanan 11 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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