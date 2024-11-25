Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 3 kişi de serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir haftada 2 operasyon gerçekleştirdi.

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