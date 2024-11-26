Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma buldu

Bayburt'un Demirözü ilçesinde üç gün önce kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu.

Beşpınar köyünde yaşayan besici Yakup Kahrıman ile Talat Oğul, 3 gün önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kar ve tipi nedeniyle kendilerine ait 37 küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi.