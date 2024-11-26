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        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma buldu

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde üç gün önce kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:10
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        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma buldu
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde üç gün önce kar ve tipi nedeniyle kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu.

        Beşpınar köyünde yaşayan besici Yakup Kahrıman ile Talat Oğul, 3 gün önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kar ve tipi nedeniyle kendilerine ait 37 küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi.

        İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri arama başlattı.

        Dron ile havadan tarama yapan ekipler, küçükbaş hayvanlardan 33'ünü kayboldukları bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.

        Ekipler, küçükbaş hayvanları bulundukları yerden alarak sahiplerine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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