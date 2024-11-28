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        Bayburt'ta belediye ekiplerince tehlike oluşturan buz sarkıtları kırıldı

        Bayburt Belediyesi ekipleri binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:50
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        Bayburt'ta belediye ekiplerince tehlike oluşturan buz sarkıtları kırıldı
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        Bayburt Belediyesi ekipleri binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarına müdahale etti.

        İtfaiye ve zabıta ekipleri, soğuk hava dolayısıyla şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

        Bazı binaların çatısına itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale ederek düşürdü.

        İl genelinde ekiplerin karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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