Bayburt'ta belediye ekiplerince tehlike oluşturan buz sarkıtları kırıldı

Bazı binaların çatısına itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale ederek düşürdü.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, soğuk hava dolayısıyla şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

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