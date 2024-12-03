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        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:28
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        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Mete Memiş, AA muhabirine, 24 Kasım'da başlayan yağışın aralıksız 24 saat sürdüğünü söyledi.

        Yağışın ardından kent merkezindeki kar birikintisinin bir metreye ulaştığını belirten Memiş, yaklaşık bir hafta süren çalışmalar soncunda ağır bir imtihandan alınlarının akıyla çıktıklarını ifade etti.

        Memiş, belediyenin yanı sıra İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve kendi işlerini tamamlayan ilçe belediyelerin iş makineleri ve operatörlerinin de yardımıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

        Şehir merkezinin yol ağının 120 kilometre olduğuna işaret eden Memiş, "Bayburt'a son 30 yılın en fazla karı yağdı. 150 personelden oluşan 25 ekip biriken karı iş makineleriyle temizledi." dedi.

        Memiş, belediye personelinin karla mücadele döneminde 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bayburt'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derecelere kadar geldi. Belediye ekiplerimiz halkımız evlerine ulaşabilsin diye kar çalışmasını sürdürdü. Bayburt halkı hizmetin en iyisine layıktır. Bu şehirde yaşayanlar için daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek lazım. Daha temiz ve yaşanılabilir şehir sunmak bizim görevimiz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Merkez ve ana yerler tamamlandı. Şu anda mahallelerdeyiz. Şehir merkezinde de yine ufak sıkıntılar var, onları gideriyoruz."

        Memiş, karla mücadele çalışmalarına destek veren Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve ilgili kurumların yetkililerine teşekkür etti.

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