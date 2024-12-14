Bakan Uraloğlu, AK Parti Bayburt İl Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bundan sonraki süreçte ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde 2026'nın sonunda Kop Tüneli'ni bitireceklerini söyledi.

Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde, Bayburtluların her zaman Cumhur İttifakı dayanışmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında adeta Bayburt Kalesi gibi sapasağlam durduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak birçok işler yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, hayata geçirilen çeşitli projeleri anlattı. Uraloğlu, bölünmüş yolları 6 bin 100 kilometreden 29 bin 70 kilometreye çıkardıklarını, tüneller ve viyadükler yaptıklarını vurgulayarak, "Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. 2023 metre açıklığında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Tüneller, havaalanları yaptık. Bayburt'ta 72 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hiç sıcak asfalt yokmuş, 85 kilometre sıcak asfalt yaptık. Birçok köprüleri, viyadükleri yaptık." dedi.

Trabzon-Bayburt arasında birçok tünel yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Trabzon'dan yola çıktık Zigana Tüneli'ni geçtik 14,5 kilometre. Avrupa'nın birincisi, dünyada da ilk 4'te veya 5'te. Git git bitmeyen bir tünelden geçtik. Çok şükür Zigana'yı engel tanımaz hale getirdik." diye konuştu. Bakan Uraloğlu, toplam uzunlukları 7 bin 500 metre civarındaki Vauk Tünelleri'nin inşasına devam edildiğini vurgulayarak, "Aşağı yukarı yarısına geldik oranın yani Gümüşhane ile Bayburt'u da bu vesileyle birbirine biraz daha yakınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

- "Bu sene çalışmalarımıza hız vereceğiz, 2026 yılında da inşallah beraber açacağız" Kop Tüneli'nin de Türkiye'de yapımı en zor tünellerden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti: "Yüzde 60'ı geçtik. Aşağı yukarı 10 bin metresinin yaklaşık 9 bin metreyi geçerek, kazmasını, desteklemesini ve önemli bir bölümünün de beton kaplamasını bitirdik. Şu anda Erzurum tarafında zeminle ilgili yine ufak tefek sıkıntılar var. Keşke sağlam olsa da zor kazabilsek. Siz diyorsunuz ki 'Burayı ne zaman bitireceksiniz?' Burası tünel, her metresini göremiyorsunuz. Bazı zemin zorlukları var, onu bilmenizi isterim. Eğer bundan sonraki süreçte ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmazsak 2026'nın sonunda Kop Tüneli'ni bitireceğiz. Erzurum'a biraz daha yaklaşmış olacağız. Hedefimiz budur. Salmankaş Tüneli'ni bitirdik yine. AK Parti hükümetlerimize nasip oldu, 4 bin metre uzunluğunda. Onun bağlantı yollarının önemli bir bölümünü yaptık, geri kalanını da yine yapıyoruz."

Uraloğlu, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını belirterek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın altyapısını bitirdiklerini, üstyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı çok yakından takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu sene çalışmalarımıza hız vereceğiz, 2026 yılında da inşallah beraber açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç olacak ama güç olmayacak Allah'ın izniyle, ona devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, Soğanlı Tünelleri bölgesinin de yatırım programına alınması için gayret edeceklerini aktardı. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, kongrelerin yeniden başlangıç ya da çıktıkları yolda yeniden biraz daha hızlanmalarına vesile olduğunu sözlerine ekledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Bayburt'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü'nün kutlandığını anımsatarak, "Gazze'de hemen dünyanın gözünün önünde on binlerce insanın yüzde 70'i çocuk olmak üzere katledildiği bir ortamda insan haklarının konuşulması aslında çok farklı bir boyutta incelenmeli." dedi. Suriye'de yaşanan gelişmelere ve ortaya çıkan görüntülere dikkati çeken Kaya, "Dünya İnsan Hakları Günü'ydü ama dünyada insanlığın nasıl tüketildiğini, nasıl ayaklar altına alındığını görmüş olduk. İnsan hakları deyince Türkiye'de AK Parti hareketinin nasıl insan haklarında da ülkemizi ileriye taşıdığını hiç şüphesiz hatırlatmamız gerekiyor." diye konuştu.