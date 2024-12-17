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        Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:10
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        Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
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        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde görülen şap hastalığından dolayı belediyemiz canlı hayvan pazarı 17 Aralık Salı gününden itibaren karantina süresi boyunca kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan Şingah Mahallesi'ndeki pazarın girişine konuya ilişkin uyarı levhası asıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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