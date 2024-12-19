Bayburt'ta iş birliği protokolü imzalandı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi, yeniden suç işlemenin önlenmesine katkı sağlamayı ve topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan protokol, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen arasında imzalandı.

Protokol kapsamında yükümlüler için uygun alanlarda planlı ve yapılandırılmış çalışmalar gerçekleştirilerek sosyalleşmelerinin teşvik edilmesi, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yeniden topluma kazandırılmalarının yanı sıra denetimli serbestlik personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor.