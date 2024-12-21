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        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:36
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        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, ülkenin AK Parti ile birlikte sessiz bir devrim yaşadığını söyledi.

        Türkiye'nin her alanda dünyanın en üst liglerinde yer almaya başladığını belirten Ateş, tüm bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında gençlerin olduğunu vurguladı.

        Belediye Başkanı Mete Memiş ise Erdoğan'ın gençleri yol arkadaşı olarak gördüğünü ve bunu sadece sözlü olarak değil, yaptığı işlerle de hayata geçirdiğini anlattı.

        Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş de 81 il ve 922 ilçede kongre sürecini tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik kollarına her zaman değer verdiğini belirten İbiş, "Gençler olarak her zaman heyecanımızla, gayretimizle en önde koşmaya çalışacağız." dedi.

        İbiş, "Bir genç 18 yaşında sandığa gidip kendisini yönetecek kişiyi seçebiliyor ama 30 yaşına kadar 'Dur kardeşim sen siyasi yasaklısın, 30 yaşına kadar seçilemezsin' deniyordu. Ama Cumhurbaşkanımız ilk başta 30'dan 25'e, 2017 referandumunda da 18'e indirerek bir nevi gençlerin önündeki siyasi yasağı kaldırmış oldu." diye konuştu.

        AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan da partide kuruluşundan bu yana görev yapan gençlik kolları başkan ve üyelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Batuhan Tataroğlu yeniden başkanlığa getirildi.

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