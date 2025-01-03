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        Bayburt'ta dilenci operasyonunda 2 kişiye işlem yapıldı

        Bayburt'ta dilencilik operasyonunda 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:08
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        Bayburt'ta dilenci operasyonunda 2 kişiye işlem yapıldı
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        Bayburt'ta dilencilik operasyonunda 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, kentin işlek noktalarında duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen iki kişinin üzerinden çıkan paraya el koydu, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı.

        Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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