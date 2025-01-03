Bayburt'ta dilenci operasyonunda 2 kişiye işlem yapıldı

Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

Ekipler, kentin işlek noktalarında duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen iki kişinin üzerinden çıkan paraya el koydu, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı.

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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