Kayakseverler Kop Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahında 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezi, hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Merkezi tercih edenler, kayak, kızak ve şambrelle 1260 metrelik pistte kayarak gönüllerince eğlendi. Eğitim alan sporcular ise Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

Merkezde inceleme yapan Vali Mustafa Eldivan da sporcularla bir süre kaydı. Vali Eldivan, gazetecilere, geçen hafta açılan merkezde yoğunluk yaşandığını söyledi. Merkezde özellikle Gümüşhane ve Trabzon'dan yoğun şekilde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Eldivan, tesiste ana pistin yanı sıra yeni başlayanların rahatlıkla kayabileceği birkaç alternatif pist daha oluşturulduğunu ifade etti.

Eldivan, tesise ulaşımı sağlayan yolun sezon öncesinde asfaltlandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Geçen hafta itibarıyla sezonumuzu açtık. Bu hafta yoğun bir ziyaretçi kabul ettik. Yarı tatilin yaklaşmasıyla beraber ziyaretçi sayısının da çok fazla artacağını ön görüyoruz. Özellikle Erzurum Palandöken yoğunluğundan kaçıp, rahat bir şekilde ulaşıp kayak yapalım diyen vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz."