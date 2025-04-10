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        Bayburt'ta kar etkili oluyor

        Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:50
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        Bayburt'ta kar etkili oluyor
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        Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürütürken, Valilik sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Vatandaşlardan İsa Hatipoğlu, bu yıl çetin bir kış geçirdiklerini, nisanda karla birlikte çevrenin beyaza büründüğünü dile getirdi.

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