Bayburt'ta kar etkili oluyor

Vatandaşlardan İsa Hatipoğlu, bu yıl çetin bir kış geçirdiklerini, nisanda karla birlikte çevrenin beyaza büründüğünü dile getirdi.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

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