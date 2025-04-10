Bayburt'ta yurtta kendisine zarar veren öğrenci ile olayı yanlış aksettiren kişi gözaltına alındı

Bayburt'ta, Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda kendisine zarar veren öğrenci ile sosyal medyadan olayı yanlış aksettiren kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyada yurtta kalan R.K. isimli kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer aldığı hatırlatılarak, yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, R.K'nin darp olayının olmadığı, yanında bulunan anahtar ile kendisine zarar verdiğini beyan ettiği belirtildi.

Söz konusu olaya ilişkin haberlerin asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan R.K. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler için adliyeye sevk edilmiştir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bu olayı yanlış şekilde aksettiren M.A. isimli şahıs da aynı suçtan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiştir. Yine aynı konu ile alakalı olarak savcılık talimatı ile 129 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur."