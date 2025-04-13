Bayburt Üniversitesinde idari konulara yapay zeka destekli çözüm

BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesinde hayata geçirilen ve üniversiteyi sanal ortamda temsil eden yapay zeka avatarı "Bamsı", öğrenci ve akademisyenlere idari konularda rehberlik yapıyor.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, artan iş yükü ve taleplere hızlı yanıt verebilmek için Öğrenci Bilgilendirme Yapay Zeka Modülü oluşturuldu.

Adını Dede Korkut hikayelerinin kahramanı "Bamsı Beyrek"ten alan yapay zeka avatarı "Bamsı", kayıt işlemlerinden belge taleplerine, yatay geçişlerden çift ana dal ve yan dal başvurularına, sosyal imkanlardan akademik danışmanlıklara kadar geniş yelpazede öğrenci ve akademisyenlere rehberlik ediyor.

Öğrenci ve akademisyenlerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişebildiği ve özellikle öğrencilerin sık karşılaştığı soruları cevaplayan "Bamsı"nın, ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek öğrencilerle görüşme yapması, kesintisiz ve daha hızlı bir hizmet sunması hedefleniyor.

- "Öğrencilerimizin bütün sorularına cevap veriyor"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, üniversitedeki hizmetleri öğrenci odaklı planlamaya ve uygulamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öz kaynaklarını kullanarak hazırladığı yapay zeka modülünü hizmete sunduklarını dile getiren Prof. Dr. Türkmen, "Bunu da şehrimizin kültürel birikiminden alarak 'Bamsı' isimli bir karakter oluşturarak yaptık. Halihazırda bu modül içerisinde 'Bamsı' öğrencilerimizin sıkça sorulan sorular nezdinde bütün sorularına cevap veriyor." dedi.

Türkmen, sonraki aşamada sistemin daha da geliştirilerek öğrencilerin sesli olarak yönlendirdikleri sorulara cevap verilebileceğine işaret etti.

Sistemle birlikte öğrencilerin sağlıklı bilgiyi doğru kaynaktan edinebileceğine dikkati çeken Türkmen, "Yapay zeka destekli olarak öğrencilerin daha çok hoşuna gidecekleri bir vasıtayla doğru bilgiye ulaşmalarını arzu ediyoruz. Şu ana kadar öğrencilerden geri dönüş olarak çok güzel bildirimler aldık. Bu çerçevede öğrencilerin sesli olarak yönelttiği sorulara da 'Bamsı' cevap verip öğrencilerin ihtiyaç duydukları her konuda bilgilendirilmelerini temin edecek." diye konuştu.

Türkmen, yapay zeka avatarına verdikleri isime değinerek, "Dede Korkut hikayelerindeki kahramanlardan en önemlilerden bir tanesi. Kendisinin biz Bayburtlu olduğunu kabul ediyoruz. Bu karakteri günümüze taşıyalım istedik. Böylelikle hem şehrimizin hem de Türk milletinin önemli bir kültürel kaynağına da öğrencilerimiz daha aşina olsunlar, onunla özdeşleşsinler arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.