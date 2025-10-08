Bayburt'ta polisin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden uyuşturucu çıktı
Bayburt'ta polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 588,55 gram uyuşturucu çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu D.A'nın yanına gitti.
Üst aramasının ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliye yapılan tetkiklerde, midesinde kapsül halinde haplar bulunduğu belirlendi.
Zanlının midesinden, tıbbi müdahale ile 588,55 gram metamfetamin çıkarıldı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
