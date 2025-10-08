Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta polisin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden uyuşturucu çıktı

        Bayburt'ta polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 588,55 gram uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta polisin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 588,55 gram uyuşturucu çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu D.A'nın yanına gitti.

        Üst aramasının ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliye yapılan tetkiklerde, midesinde kapsül halinde haplar bulunduğu belirlendi.

        Zanlının midesinden, tıbbi müdahale ile 588,55 gram metamfetamin çıkarıldı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta lise öğrencileri "Söz Tükendi Flisitin'e Özgürlük" etkinliği düz...
        Bayburt'ta lise öğrencileri "Söz Tükendi Flisitin'e Özgürlük" etkinliği düz...
        "Süper meyve" aronya Bayburt topraklarına uyum sağladı
        "Süper meyve" aronya Bayburt topraklarına uyum sağladı
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları Bayburt'ta
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları Bayburt'ta
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Su tasarrufuna dikkati çekmek isteyen dalgıç barajı yüzerek geçti
        Su tasarrufuna dikkati çekmek isteyen dalgıç barajı yüzerek geçti
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı